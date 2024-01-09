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Более 100 млн рублей уйдет на благоустройство Белокурихи 2024 году

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Более 100 млн рублей уйдет на благоустройство Белокурихи 2024 году

Санатории Белокурихи Фото: Виталий Барабаш

Бюджетные ассигнования Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края потратят на благоустройство главной краевой здравницы

В 2024 году на благоустройство курортной инфраструктуры Белокурихи направят более 100 млн рублей курортного сбора, заявили в управлении Алтайского края по развитию туризма.

На эти деньги планируется обустроить спуски к реке и пешеходные мостики от курортного сквера, выполнить благоустройство входной группы терренкура “Старая мельница”, благоустроить набережную реки и так далее. Также в перспективе возможно создание туристско-информационного центра.

Напомним, что Алтайский край является одним из регионов, где с 2018 года реализуется эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Всего за время проведения эксперимента проступило более 220 млн рублей, на благоустройство курортной инфраструктуры направили почти 150 млн рублей.

Ранее Белокуриха подтвердила звание одной из лучших здравниц страны, завоевав третье место в номинации “Лучший оздоровительный курорт” премии Russian Traveler Awards 2023.

Взято отсюда

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