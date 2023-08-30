Более 12 млрд рублей направили на систему образования в 2023 году в Барнауле

Все школы краевой столицы начнут свою работу 1 сентября

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В этом году на систему образования в Барнауле направили более 12 млрд рублей. Об этом в ходе заседания Совета директоров муниципальных общеобразовательных организаций рассказал мэр города Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр городской администрации.

Средства выделены в том числе на безопасность, капремонт школ и спортивных объектов, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием и организацию подвоза детей до места учебы. Кроме того, в этом году в Барнауле начнет работу новая школа в микрорайоне “Спутник”.

В ходе заседания собравшиеся обсуждали вопросы управления воспитательной деятельностью в школе, а также тематического оформления пространства. Председатель комитета по образованию Андрей Муль отметил, что всего школы города готовы принять более 91 тысячи школьников и все они начнут работу 1 сентября.

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