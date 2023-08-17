ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
9-балльные пробки сковали центр Барнаула вечером 17 августа
Новости Алтай
Томенко: в Алтайском крае появится еще одна мера поддержки участников СВО и их семей
Новости Алтай
Более 1,3 млн человек планируют привить от гриппа в Алтайском крае
Новости Алтай
“Гоблин” Пучков оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Новости Алтай
Ежемесячные выплаты по рождению ребенка будут платить при увеличении доходов семьи
Новости Алтай
Сбер с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам

Коллекция категорий

Бизнес68 News
Здоровье95 News
Новости Алтай471 News
Новости Горняк92 News
Образование76 News
Общество141 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт99 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Более 1,3 млн человек планируют привить от гриппа в Алтайском крае

редактор01 mins

Вакцину будут ставить до 1 ноября. По итогу кампании иммунная прослойка должна составить не менее 60% от всего населения региона

Фото: amic.ru

14 августа в Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, вакцинировать от вируса планируют свыше 1,3 млн жителей региона, в том числе 342 тысячи детей. 

Прививки будут ставить до 1 ноября. По итогу кампании иммунная прослойка должна составить не менее 60% от всего населения региона.

Напомним, что ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в РФ ожидается подъем заболеваемости гриппом. Пик заболеваемости можно будет снизить, если в стране удастся привить 70% населения. 

Онищенко подчеркивал, что вакцина от гриппа изготовлена в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика