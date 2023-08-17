Более 1,3 млн человек планируют привить от гриппа в Алтайском крае

Вакцину будут ставить до 1 ноября. По итогу кампании иммунная прослойка должна составить не менее 60% от всего населения региона

Фото: amic.ru

14 августа в Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, вакцинировать от вируса планируют свыше 1,3 млн жителей региона, в том числе 342 тысячи детей.

Прививки будут ставить до 1 ноября. По итогу кампании иммунная прослойка должна составить не менее 60% от всего населения региона.

Напомним, что ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в РФ ожидается подъем заболеваемости гриппом. Пик заболеваемости можно будет снизить, если в стране удастся привить 70% населения.

Онищенко подчеркивал, что вакцина от гриппа изготовлена в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

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