Более 1,3 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года

Марьяна Лысенко, сопредседатель избирательного штаба президента рассказала, что на данный момент уже собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

8 января в центральный избирательный штаб в Гостином дворе в Москве были доставлены подписи еще из 13 регионов страны. Ранее волонтеры доставили в штаб собранные подписи из 45 регионов.

“На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина мы собрали более чем 1,3 млн подписей. Старт сбора подписей начался 23 декабря, по закону он будет проводиться до конца января. С 30 декабря волонтеры начали доставлять первые собранные документы в центральный штаб, где проходит проверка документов, обработка юридической службой, волонтеры подсчитывают их количество. Работа по сбору подписей будет продолжаться и будем надеяться, что эта цифра будет увеличиваться”, – отметила Лысенко.

Отметим, что по закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Последний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ – 31 января.

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Взято отсюда