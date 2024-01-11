Более 170 единиц дорожной техники работало ночью на трассах Алтайского края

Движение по федеральным дорогам Алтайского края осуществляется в штатном режиме

С 9 часов 11 января движение по федеральным дорогам Алтайского края осуществляется в штатном режиме, сообщает “Официальный сайт правительства Алтайского края”.

Сняты ограничения на проезд грузового транспорта и пассажирских автобусов на участке автодороги А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан» от развязки возле Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова до Кулунды (19-284 километр).

С 6 часов открыт участок автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» на участке от Бельмесево до границы с Республикой Казахстан (27-337 километр).

Как отмечают в Управлении федеральных автомобильных дорог “Алтай”, проезд по всем федеральным трассам обеспечен.

В минувшие сутки на снегоочистке было задействовано более 170 единиц специализированной дорожной техники, для обработки покрытия израсходовано 1,1 тысячи тонн противогололедных материалов.

Отметим, что на территории Алтайского края 11 января продолжает действовать штормовое предупреждение.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и выезда на встречную полосу в условиях низкой видимости. Особенно внимательными нужно быть на участках с работающей дорожной техникой.

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Взято отсюда