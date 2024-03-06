Более 19 тысяч будущих мама наблюдаются в Центре охраны здоровья семьи и репродукции

Любая будущая мама мечтает о легкой беременности и здоровом малыше. По статистике в России около 15% пар являются бесплодными. Но стоит понимать, что бесплодие диагностируют, когда пара дольше года не может зачать ребенка. В 30% случаев завести ребенка не получается из-за проблем с репродуктивным здоровьем женщины. Для таких пациенток из Барнаула и барнаульского округа в Консультативно-диагностическом центре работает Центр охраны здоровья семьи и репродукции. Сейчас в нем наблюдаются 19 089 будущих мам.

Это пациентки с тяжелыми соматическими заболеваниями:

хронические соматические заболевания (сахарный диабет I и II типа, ожирение, гипертоническая болезнь, патологии щитовидной железы, заболевания почек);

тромбозы, нарушения гемостаза;

привычный выкидыш;

осложненное течение предыдущей беременности;

гинекологические заболевания (миома, эндометриоз, бесплодие, врожденные пороки развития матки).

Специалисты Центра определяют основные направления, по которым пациентке необходимо обследование. В пределах одного медицинского учреждения женщине проведет осмотр не только акушер-гинеколог, но и терапевт, уролог, дерматовенеролог, эндокринолог, генетик, психотерапевт. Еще пациенткам доступны все лечебно-диагностические и реабилитационные технологии Центра.

Достаточно часто пациентки с хроническими соматическими заболеваниями имеют печальный опыт репродуктивных потерь или неблагоприятного течения предыдущих беременностей, что требует проведения функциональных и эндоскопических методов диагностики. При необходимости на площадке Центра проводятся малоинвазивные гинекологические операции с использованием современных медицинских технологий -радиоволновая хирургия, эндовидеохирургия, лазеро-криохирургия.

Одним из этапов прегравидарной подготовки является подготовка полости матки и эндометрия, что возможно на гинекологических койках дневного стационара.

Уникальным направлением работы Центра является помощь женщинам с врожденными или приобретенными заболеваниями крови, а так же тромботическими событиями в прошлом, как на этапе прегравидарной подготовки, так и во время беременности.

Взято отсюда.

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