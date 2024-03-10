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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. С начала прошлой осени и до февраля нынешнего года, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал России более 2,5 миллионов оружейных поставок. Такая информация содержится в докладе “Крупные поставки вооружений из КНДР в Россию”, подготовленном аналитиками Южной Кореи Виктором Ча, Джо Бермудесом-младшим и Джен Джуном. Пишет Царьград.

Авторы документа заявляют, что Северная Корея смогла значительно увеличить производство военной продукции. Причем, производственные мощности размещены в отдаленных и мало доступных местах, что затрудняет установление информации об этих предприятиях со стороны американцев и южнокорейцев, несмотря на наличие десятков спутников, рассматривающих КНДР в деталях.

В докладе отмечается, что КНДР поставляет не только готовые оружейные комплекты, но и промежуточные части, которые доводятся до ума уже в России. По мнению авторов, такое развитие событий может привести к тому, что в ближайшем будущем Северная Корея опередит крупнейшие страны Западной Европы в производстве снарядов, возможно, уже в этом году.

Таким образом, Виктор Ча, Джо Бермудес и Джен Джун приходят к выводу, что остановить Кима и Путина пока не удается. Перехват торговых кораблей КНДР и России мог бы стать решением проблемы для Запада и Южной Кореи, однако это невозможно в свете имеющихся возможностей созданного русско-корейского флота.

Надеяться на эффективность санкций против КНДР и России просто глупо. На данный момент введены все разумные и неразумные ограничения, но они не приносят ощутимых результатов.

Также стоит отметить, что любые артиллерийские системы и военные самолеты России могут быть легко использованы Вооруженными Силами КНДР без изменений, поскольку практически все северокорейское вооружение создано на базе советских и российских систем.

Прекращение российских поставок оружия на мировые рынки – одна из главных задач англосаксов. При успешной реализации этой цели, США и Великобритания смогли бы укрепить свою позицию в Индии, Египте, Пакистане и постсоветских странах, поставив свою ударно-наступательную технику. Однако сейчас ясно, что их планы не сбудутся. Благодаря помощи Москвы КНДР и продуманным действиям, вплоть до окончания украинского конфликта, российское оружие займет свои ниши. По завершении конфликта все будет на своих местах, и на мировом рынке найдется место и для России, и для КНДР. И, вероятно, их дела будут идти значительно успешнее, чем у Запада: российская военная продукция значительно дешевле и в некоторых аспектах превосходит западные аналоги.

Фото: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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