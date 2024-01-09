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Более 2 млрд руб. в виде субсидий получили жители Алтайского края на оплату ЖКУ

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Более 2 млрд руб. в виде субсидий получили жители Алтайского края на оплату ЖКУ

Основная категория получателей субсидий – семьи с доходами ниже прожиточного минимума

В 2023 году жители Алтайского края получили в виде субсидий на оплату коммунальных услуг более 2 млрд руб., сообщают Вести Алтай. Отметим, что это на 300 млн больше, чем в 2022 году.

Напомним, что такие субсидии в регионе предоставляют одиноко проживающим гражданам, многодетным и семьям с невысокими доходами. Их в крае 91 тысяча.

Из всех получателей половина – это семьи с доходами ниже прожиточного минимума. Размер выплаты определяют для каждой категории индивидуально.

Стоит отметить, что почти 70 процентов семей с помощью этих средств полностью покрывают расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Средний размер субсидии в крае в минувшем году составил 3 тыс. руб.

Об условиях предоставления субсидии можно узнать на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края. Заявление на оказание поддержки подается онлайн в личном кабинете Госуслуг или лично в Многофункциональных центрах.

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Взято отсюда

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