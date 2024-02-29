Более 20 аграриев российских регионов прошли обучение в «Школе no-till» в Алтайском крае

28-29 февраля в Алтайском государственном аграрном университете в формате дополнительного профессионального образования работала «Школа no-till» . Образовательный проект стал частью XII ежегодной конференции сторонников ресурсосберегающей технологии no-till «Развитие и применение технологии no-till в хозяйствах Сибири».

Обучение прошел 21 человек – агрономы и руководители хозяйств Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Челябинской областей. Ученые АГАУ и опытные агрономы-консультанты обучали их эффективному переходу с традиционной интенсивной технологии, а также способам сокращения затрат, схемам севооборота и другим аспектам.

Сегодня, 29 февраля, руководитель инженерно-агрономического центра «Амиготерра» Андрей Фоменко и научный руководитель проекта – доцент кафедры почвоведения и агрохимии доктор биологических наук Андрей Кудрявцев вручили выпускникам школы удостоверения государственного образца.

«Мы уверены в том, что все слушатели нашей школы получили необходимый уровень знаний, который позволит эффективнее использовать уже наработанный потенциал», – подчеркнул Андрей Кудрявцев.

Агроном крестьянского (фермерского) хозяйства Валерия Павленко из Новосибирской области позитивно оценила программу школы: «У нас семейное предприятие, возделываем 15 тысяч гектаров. У меня образование непрофильное, но работаю агрономом. Все время в поле, регулярно бываю на мероприятиях по обмену опытом, постоянно учусь у успешных фермеров. Школа в АГАУ дала много полезной информации, отдельно я выписала нюансы, которые обязательно попробуем реализовать у себя уже в новом полевом сезоне».

О других образовательных мероприятиях конференции – на сайте Алтайского государственного аграрного университета .

Фото: Константин Пехтерев

Взято отсюда.

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