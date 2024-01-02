ДТП. Знак Фото: pexels.com

В результате массового столкновения по Тулой, по предварительным данным, пострадали четыре человека, обстоятельства выясняются

Массовое ДТП произошло 2 января на трассе М-4 “Дон” в Тульской области, сообщает портал “Первый Тульский”.

Авария случилась в Воловском районе на 270-ом километре дороги в сторону Воронежа.

“По предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств, точное количество уточняется”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия образовалась пробка длиной примерно два километра. Причиной стали плохие погодные условия – снег и сильная гололедица.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Взято отсюда