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Более 20 километров водоотводных каналов очистили в Алтайском крае в рамках подготовки к паводку

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Более 20 километров водоотводных каналов очистили в Алтайском крае в рамках подготовки к паводку

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. В рамках подготовки к паводку в регионе распилили более 6 километров льда, вывезли из городов и районов свыше 100 тысяч кубических метров снега.

Очищено более 27 километров ливневых стоков и свыше 20 километров водоотводных каналов. Органы исполнительной власти и местного самоуправления продолжают работы в этом направлении.

Как подчеркнули в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, паводковая ситуация находится на постоянном контроле. Спасатели проводят постоянный мониторинг обстановки, используют беспилотные авиасистемы. Также мониторинг обстановки осуществляют через старост населенных пунктов и работников единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю поддерживают постоянную связь со всеми муниципальными образованиями, оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, обстановка находится на постоянном контроле.

На сегодняшний день ситуация в крае стабильная, отмечаются случаи подтоплений талыми водами. Тем не менее специалисты призывают жителей региона своевременно расчищать стоки и канавы для обеспечения беспрепятственного движения талой воды. Это поможет уберечь участок, дом и надворные постройки от серьезных проблем.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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