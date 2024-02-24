Более 200 отцов в Алтайском крае находятся в отпуске по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком можно использовать полностью или поделить между родителями в произвольном порядке

В Алтайском крае в отпуске по уходу за ребенком сейчас находятся свыше 200 мужчин, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по Алтайскому краю. Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, мужчине нужно подать соответствующее заявление на работе. Неработающие же родители подают заявление в Социальный фонд. Декретный отпуск можно использовать одному из родителей полностью или поделить в произвольном порядке.

– На время отпуска по уходу за ребенком за отцом сохраняется его место работы, а период декрета засчитывается в трудовой стаж. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. Если папа находится в отпуске по уходу за третьим или четвертым ребенком, это дает ему 5,4 коэффициента к будущей пенсии. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально, – пояснила управляющий ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Пока ребенок не достиг полутора лет, отец вправе получать ежемесячное пособие. Выплата производится в размере 40% среднего заработка за два предшествующих отпуску по уходу за ребенком календарных года, но не ниже минимального размера этого пособия (в Алтайском крае эта сумма дополнительно увеличивается на районные коэффициенты). Неработающим родителям пособие выплачивается в фиксированном минимальном размере.

В 2024 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составляет 9 227,24 руб., максимальный – 49 123 руб. в месяц.

В ведомстве напомнили, что с 2024 года родители не теряют право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не только при выходе на работу на неполный рабочий день, работу на дому и на дистанционную работу, но и в случае досрочного выхода из отпуска. Пособие также сохраняется у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.

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