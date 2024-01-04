Более 200 пленных российских бойцов возвращаются домой

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Представитель Министерства обороны РФ сообщил, что в результате сложных переговоров из украинского плена были вызволены 248 российских военнослужащих. Пишет «Военное дело».

«Третьего января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение <…> из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», – говорится в заявлении.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что 75 военнослужащих были возвращены без обмена. Источник, знакомый с ситуацией, в комментарии РИА Новости сообщил, что это произошло благодаря активизации действий российских властей. Это произошло после инцидента, когда пять членов ранее обмененной группы Азов* были незаконно переправлены из Турции на Украину в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

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Автор: glavred

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город Горняк