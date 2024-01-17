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Более 22 млн. руб. в 2023 году направлено на укрепление материально-технической базы Шипуновской ЦРБ

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Более 22 млн. руб. в 2023 году направлено на укрепление материально-технической базы Шипуновской ЦРБ

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи населению в Алтайском крае проводится укрепление материально-технической базы медицинских организаций. Не исключением стала и Шипуновская ЦРБ. В 2023 году на эти цели было направлено более 22 миллионов рублей.

«Прошлый год в плане укрепления материально-технической базы для нашей больницы был очень результативным. Приобретены и новая техника, и новое оборудование. Из федерального и краевого бюджетов на это выделено 17,7 млн. руб и еще 4,5 миллиона добавлено из средств ЦРБ», – рассказал главный врач Роман Бобков.

    • Самым крупным приобретением стал цифровой флюорограф стоимостью 9,7 млн. руб., полученный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Помимо этого за счет краевого бюджета и средств больницы закуплены новый аппарат УЗИ, монитор для проведения КТГ, оборудование для лаборатории др. Пополнился также автопарк – на баланс учреждения переданы новые автомобиль СМП и автомобиль неотложной помощи.

    По словам главного врача, укрепление материально-технической базы больницы в текущем году продолжится. Запланировано приобретение еще одного аппарата УЗИ, дефибриллятора, капитальный ремонт хозяйственного корпуса, стоматологии, Горьковской врачебной амбулатории.

    Взято отсюда.

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