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Более 2,4 млн туристов могут посетить Алтайский край в 2024 году

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Это примерно на 100 тысяч человек больше, чем по итогам прошлого года

Более 2,4 млн туристов могут посетить Алтайский край в 2024 году

Горный Алтай / Фото: amic.ru

В 2024 году Алтайский край ожидает принять более 2,4 млн туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.

“Сложившаяся динамика и стабильно высокий спрос на отдых в Алтайском крае позволяют прогнозировать, что темп прироста туристско-экскурсионного потока в 2024 году сохранится на уровне не менее текущего года, что в количественном выражении составит более 2,4 млн человек”, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что по итогам 2023 года Алтайский край посетили 2,3 млн туристов. Это на 5% больше, чем в 2022 году. 

Горняк22

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