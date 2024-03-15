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Более 260 тыс. человек проголосовали на выборах президента РФ дистанционно

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Более 260 тыс. человек проголосовали на выборах президента РФ дистанционно

Более 250 тыс. человек проголосовали на выборах президента РФ дистанционно, свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ

Более 260 тысяч человек, или 6% от зарегистрированных участников ДЭГ, дистанционно проголосовали на выборах президента России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

На 6.00 мск уже принято уже 267 682 бюллетеней, гласит информация на сайте ДЭГ.

Напомним, голосование на выборах президента Российской Федерации в этом году впервые будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата:

  • Леонид Слуцкий
  • Владимир Путин
  • Николай Харитонов
  • Владислав Даванков

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Взято отсюда

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