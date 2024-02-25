Призыв. Военные. Солдаты Фото: gvp.gov.ru

В Алтайском крае всячески поддерживают участников специальной военной операции, в том числе закупают необходимое медицинское оборудование

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью рассказал, что более 3 тысяч участников СВО вернулись домой, сообщает правительство региона.

Среди них более 2 тысяч человек обратились в координационный центр, работающий при госпитале. Всем им, по словам главы региона, оказали консультационную или медицинскую поддержку и помощь.

Кроме того, более 800 военнослужащих прошли лечение или находятся сейчас в госпитале, проходят курс реабилитации.

Губернатор напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина была принята специальная федеральная программа по оптимальной для восстановления здоровья медицинской реабилитации.

“Алтайский край тоже вошел в эту программу. Примерно на 30 миллионов рублей в этом году будет закуплено оборудование для госпиталя, которое поможет лечению, восстановлению, реабилитации и выздоровлению наших бойцов. Поэтому нашему госпиталю будет уделено большое внимание”, – рассказал Томенко.

До конца года Алтайский край закупит несколько современных медицинских комплексов для восстановления двигательной активности у пациентов. В 2023 году часть такого оборудования уже приобрели, потратив на эти цели 6,9 млн рублей.

Томенко добавил, что участников СВО также поддерживают специалисты разных органов власти, представители общественности, многие граждане.

“Это и работа органов социальной защиты, органов местного самоуправления, общественных организаций, которые работают на добровольческой, волонтерской основе. Всё это помогает нашим бойцам”, – отметил Губернатор края.

Взято отсюда