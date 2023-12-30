Беспилотник Фото: pixabay

Беспилотник ночью пытались атаковать объекты на территории России. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал

Ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над некоторыми регионами страны, сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны России.

“В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотников над территориями Орловской, Курской, Брянской и Московской областей.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтехранилище в Брянской области.

Взято отсюда