Более 300 мероприятий для детей пройдет в библиотеках Алтайского края в рамках Всероссийской недели детской книги

С 23 по 31 марта Алтайский край станет участником Всероссийской недели детской книги. Это крупнейшее мероприятие в стране по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция.

Тема Недели детской книги в 2024 году – «Читает семья – читает страна!». К акции присоединились представители ведущих отечественных организаций, занимающихся проблемами детского чтения и литературы, среди которых Российский книжный союз, Ассоциация союзов писателей и издателей России, Российская библиотечная ассоциация. Главным оператором акции выступает Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры России.

В муниципальных библиотеках Алтайско го кра я в рамках акции предусмотрена обширная программа из более чем 300 мероприятий для детей. Это встречи с детскими поэтами, писателями и художниками-иллюстраторами, мастер-классы, театрализованные чтения, квесты, викторины и многое другое.

Так, в Быстроистокск ой детск ой библиотек е запланирован литературный семейный праздник «Читайте сами! Читайте с нами!», в Алтайск ой детск ой районн ой библиотеке – литературный фестиваль «В волшебной пушкинской стране» , в Центральной детской библиотеке Камня-на-Оби – семейный квиз «Почитаем-поиграем», в Центральной библиотеке Советского района – литературный КВН среди активных читательских семей «Бабушки и внуки».

В А лтайской краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской (пр. Строителей, 21) пройдут встречи с детскими писателями, в том числе с гостями из Москвы и Новосибирска.

25 марта в 11-00 состоится встреча с Ириной Цхай и художником Юлией Неприятель. В рамках программы краевого фестиваля книги «Издано на Алтае» состоится презентация книги Ирины Цхай «Мапы, или Родители-победители», вышедшей благодаря победе в краевом конкурсе на издание литературных произведений в номинации «Литература для детей и юношества»;

27 марта в 14-00 и 15-00 с юными читателями Алтайского края встретятся Наталия Волкова (г. Москва) и Анастасия Безлюдная (г. Новосибирск) ;

28 марта в 11-00 по программе XIX краевого фестиваля книги «Издано на Алтае» состоится презентация книги Геннадия Володина «Детские произведения» , также ставшей победителем краевого конкурса на издание литературных произведений в номинации «Литература для детей и юношества»;

28 марта в 11-00 «Большие секреты маленьких людей» – встреча с поэтессой Ольгой Такмаковой , членом Союза писателей России (г. Рубцовск);

29 марта в 11-00 «Здесь всё родное» – встреча с поэтом Валерием Тихоновым , членом Союза писателей России.

Взято отсюда.

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