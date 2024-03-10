реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Более 300 тюльпанов подарили девушкам и женщинам бойцы ВПК «Струна»

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Более 300 тюльпанов подарили девушкам и женщинам бойцы ВПК «Струна»

8 марта бойцы военно-патриотического клуба «Струна» колледжа АлтГУ приняли участие в акции совместно с магазином военного снаряжения «Армейский магазин». В торговом центре «Лето» студенты подарили более 300 тюльпанов девушкам и женщинам. Так бойцы в военной форме поздравили посетительниц с Международным женским днем.

  • – С «Армейским магазином» мы начали сотрудничать еще с того момента, как я стал участником проекта «Молодой воин». При взаимодействии с организаторами и другими представителями общественных организаций в военной сфере мы стали работать вместе. Мы приобрели более 300 тюльпанов и подарили их девушкам. Включились в проведение акции «Армейский магазин» и организация «ВоИн», – рассказал Кирилл Войтенко , командир ВПК «Струна».

    Бойцы подарили участницам акции не только цветы, но и настроение, которое сделало этот день по-настоящему особенным.

    – Хочу выразить искреннюю благодарность всем девушкам и женщинам за улыбки и добрые слова. Наши бойцы были горды принять участие в этой замечательной акции, посвященной Международному женскому дню, – отметил Кирилл Войтенко , командир ВПК «Струна».

    Взято отсюда.

    свежие новости республика алтай , лента новостей республики алтай ,

    Натяжные потолки в Горняке
    горняк22 телеграм

    Когда начнутся Масленица и Пасха в 2024 году

    Масленица — изначально языческий праздник проводов зимы и встречи весны,…

    До +12 градусов. Какая погода будет в Алтайском крае…

    О погоде в Алтайском крае 10 марта рассказали синоптики ЦГМС.…

    В Барнауле работники магазина задержали решительного вора-кофемана

    В Барнауле работники магазина задержали решительного вора-кофемана

    Кофе Фото: pixabay.com Молодой человек попытался вырваться, но уйти с…

    В Алтайском крае женщина украла насосную станцию и сдала на металл

    В Алтайском крае женщина украла насосную станцию и сдала…

    Полиция. Машина Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК Подозреваемая созналась, что сломала…

    Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

    Горняк Онлайн
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp