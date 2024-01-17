Более 3500 игрушек за год отправили из Алтайского края детям Славяносербского района ЛНР

Это территория, подшефная нашему региону. Сбор благотворительной помощи продолжается.

Акцию «Мишка для малышки» придумала и проводит многодетная мама из Барнаула Галина Шарманкина. Изначально это была её личная инициатива, а затем подарки для детей начали приносить и жители всего края. В этом году Галина открыла новый сбор. Работают 12 пунктов приёма в Барнауле и Новоалтайске. Отправить в Славяносербский район очередную партию игрушек планируют в конце января. Их будут раздавать детям на праздниках, а также передавать многодетным семьям.

Взято отсюда.

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