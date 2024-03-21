Более 40% голосов: «Единая Россия» внесла весомый вклад в победу Владимира Путина

Из базы сторонников, с которыми работала партия, в президентских выборах приняли участие более 31 миллиона человек.

Итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах Президента подвели на заседании Президиума Генсовета, которое провел секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«В достижении победы нашего Президента не могу не отметить весомый вклад «Единой России». На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек», — сообщил секретарь Генсовета.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Андрей Турчак подчеркнул — от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.

«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата — 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», — сказал секретарь Генсовета.

Так, в Алтайском крае за Владимира Путина проголосовали почти 85% избирателей, принявших участие в голосовании. Это исторический результат, считают в региональном отделении партии.

«Единороссы приняли активное участие в выборах сами и призывали людей голосовать, мобилизовали сторонников партии прийти на избирательные участки, рассказывали о преимуществах ДЭГ. Выбор сделан, и я уверен, что это правильный выбор. Мы показали всем, кто извне внимательно следит за событиями в России, что мы один народ, у нас одни цели и одно будущее», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

«Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских», — отметил Андрей Турчак.

Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.

«Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллионов подписей 2 миллиона были собраны единороссами», — пояснил Андрей Турчак.

На заседании Генсовета также дан старт предварительному голосованию «Единой России» (ПГ). Оно пройдет с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Прием заявок на участие стартует с 26 марта.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости алтая и барнаула ,