Более 40%: в ЕР рассказали, сколько сторонников привлекли на выборы президента

Свой вклад партия оценивает в 30 млн человек

Выборы президента / Фото: пресс-служба “Единой России”

“Единая Россия” привлекла на мартовские выборы президента более 30 млн сторонников. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета. Подробности сообщает сайт ER.ru.

“В достижении победы нашего президента не могу не отметить весомый вклад “Единой России”. На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек”, – сообщил Турчак.

Вклад партии в общее количество голосов за Владимира Путина – 41%, подчеркнул политик.

“Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата – 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину”, – сказал секретарь Генсовета.

И такого результата удалось достичь, несмотря на колоссальное внешнее давление, попытки сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

“Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских”, – отметил Андрей Турчак.

Ключевую роль партия сыграла и на старте избирательной кампании. ЕР удалось собрать два миллиона подписей. Всего в поддержку президента выступили 3,5 млн россиян.

“Единая Россия” активно работала во всех регионах. И в Алтайском крае. Заместитель секретаря регионального отделения партии “Единая Россия” в Алтайском крае Денис Голобородько назвал результат выборов в регионе историческим.

“Самую большую поддержку жителей региона на выборах Владимир Путин получил в 2004 году. Тогда за него свои голоса отдали чуть больше 870 тысяч человек (свыше 67%), при этом численность избирателей в Алтайском крае на тот момент была около 1,98 млн человек. В 2024 году за действующего главу государства проголосовали около 890 тысяч человек при численности избирателей около 1,76 млн человек”, – отметил Голобородько.

И добавил, что при меньшей численности и меньшем проценте явки поддержка, оказанная президенту, оказалась более высокой. Это рекордное количество голосов “за” на президентских выборах с 2000 года. Члены “Единой России” приняли участие в выборах сами и активно призывали людей голосовать, мобилизовали сторонников партии прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, подчеркнул политик.

Также на заседании Генсовета обсудили участие партии в призывах граждан на голосование по программе формирования комфортной городской среды, которое проходит с 15 марта по 30 апреля. И дали старт предварительному голосованию “Единой России”. Оно пройдет с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Прием заявок на участие стартует с 26 марта.

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