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Более 400 алтайских школьников побывали на экскурсиях в центре «Талант 22»

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Более 400 алтайских школьников побывали на экскурсиях в центре «Талант 22»

С начала этого учебного года Региональный центр «Талант 22» с экскурсиями посетили более 400 ребят из разных уголков Алтайского края . При этом педагоги используют различные формы работы с детьми – от квизов и мини-лекций до мастер-классов и викторин.

На экскурсиях детей знакомят с возможностями современного оборудования. При помощи цифровых лабораторий ребята измеряют температуру, pH водного раствора, электропроводность, давление, влажность и другие параметры. В биологической лаборатории с помощью микроскопа они наблюдают за удивительными объектами, а уникальный стол «Пирогов» позволяет больше узнать о человеческом теле. Неизменным интересом пользуется космический полигон.

Учитель химии средней школы №109 из Новомихайловки Ольга Першина уверена, что подобные экскурсии имеют большое значение для детей: «Они пробуждают у них интерес к миру, к занятиям наукой, к проектной деятельности». Кроме того, школьники отмечают, что посещение центра помогает им более серьезно заниматься исследовательской работой.

Руководитель регионального центра Татьяна Денисенко убеждена, что проведение квест-экскурсий – достаточно традиционная, но важная форма работы со школьниками: «Дети по своей природе исследователи. Им нравится открывать новое, делать выводы, проводить эксперименты, опыты. «Талант 22» говорит им: «Дерзайте и исследуйте – столько интересного вокруг! Не останавливайтесь на достигнутом, не погружайтесь в шаблоны! Каждый день может подарить открытие, наполнить жизнь радостью познания!»

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Взято отсюда.

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