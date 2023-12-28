Более 50 предпринимателей приняли участие в региональном конкурсе «Мой добрый бизнес»

Предпринимателей, чье дело основано не только на заработке, но и на помощи детям и старикам. Победители получили сертификаты на продвижение и шанс рассказать о себе всей стране.

Помощь и доход

В крае конкурс «Мой добрый бизнес» проводится уже восемь лет. Спрос на участие в нем растет из года в год, увеличивается и перечень заявленных номинаций. В этот раз лучших выбирали в семи категориях: дошкольное образование, уход за пожилыми людьми, физическая культура и спорт, туризм, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, культурно-просветительская деятельность и трудоустройство граждан, нуждающихся в социальном сопровождении.

На церемонии награждения победителей и участников конкурса поприветствовала врио начальника Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева:

– Мы видим, что в наше непростое время увеличивается количество неравнодушных людей, занимающихся значимым для края бизнесом. Социальные предприниматели сегодня – это целое сообщество, которое отдает душу и сердце выбранному делу. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом и всегда помнить, что вы делаете важное и нужное дело для жителей Алтайского края.

С ней согласился руководитель краевого центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков. Он отметил, что в работе социальным предпринимателям помогают и Алтайский фонд МСП, и профильное управление, которые всегда готовы помочь советом и получением господдержки. А конкурс – очередной стимул рассказывать о своей работе, который дарит участникам дополнительную мотивацию и наполняет энергией на новые свершения.

– Когда входишь в аудиторию с социальными предпринимателями, сердце бьется по-другому, и ощущается эмоциональный подъем. Искренне желаю, чтобы ваши проекты во время реализации приносили не только моральное, но и финансовое удовлетворение. А мы постараемся вам в этом помочь, чтобы проекты были крепче, устойчивее, – подчеркнул он.

И словом, и делом

Конкурс проводится федеральным Министерством экономического развития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году на региональный этап поступило 50 заявок.

Проекты оценивали 11 экспертов. Баллы начислялись за актуальность, социальный эффект и воздействие на социальную среду, экономический потенциал и устойчивость, инновационность, информационную открытость.

Первое место в номинации «Поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья» стал дефектологический центр «Кубик». После победы в конкурсе директор заведения Анастасия Шмидт планирует получить грант для социальных предпринимателей в полмиллиона рублей. На эти средства ей хочется увеличить площадь учреждения, потому что первый этаж здания, в котором располагается центр, сегодня пустует. Это позволит нанять новых педагогов и заниматься с большим числом детей.

Лучшим учреждением в сфере социального обслуживания был признан пансионат для престарелых людей и инвалидов «Уютный дом».

– Первый пансионат в Барнауле я открыла 14 лет назад, – рассказывает руководитель заведения Инна Ермолаева. – И последнее время я чувствую огромную поддержку от государства в нашем нелегком труде. Год назад мне помогли с социальным грантом, а недавно изменились правила его получения. Теперь заявку на него разрешили отправлять повторно. Мы уже подготовили для этого все необходимые документы. Но дело не только в финансах. Кто откажется от бесплатной рекламы по ТВ? А от создания сайта, буклетов или наружной рекламы? Все это очень помогает и позволяет двигаться вперед, – считает Ермолаева.

Лучшие в крае, в стране

Первое место в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта занял семейный мультиспортивный центр «Академия спорта». Его руководитель Анна Галицкая стала социальным предпринимателем всего год назад и уже сумела войти в число победителей краевого конкурса.

В культурно-просветительской сфере победил проект «Крошечный театр» Надежды Воробьёвой. Он реализуется с 2020 года и знакомит детей с произведениями детской классической литературы и народным творчеством.

В номинации «Социальный туризм» победу одержала Алтайская резиденция Деда Мороза.

Самая напряженная борьба разгорелась в сфере дополнительного образования и воспитания детей. Заявки на участие в этой номинации подали 24 предприятия, лучшим из которых стал языковой лагерь для школьников «Саншайн».

Победители получат сертификаты на продвижение в СМИ, соцсетях, на изготовление наружной рекламы. Также лучшим социальным предприятиям предстоит участвовать в федеральном этапе.

Последние годы компаниям Алтайского края удавалось выигрывать конкурс на уровне страны. В прошлом году в число победителей попала творческая мастерская из Бийска, а два года назад первое место в одной из номинаций заняло предприятие «Рассвет» из Рубцовска.

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Взято отсюда.

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