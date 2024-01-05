В зону спецоперации прибыли 13 тысяч наемников

Фото: unsplash.com

Военную помощь Украине с начала спецоперации оказали 54 страны. Общий объем поддержки составил 203 миллиарда долларов. Такие данные привели в Минобороны РФ.

В частности, иностранные государства отправили ВСУ более 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения и 23 тысячи беспилотников.

В ведомстве также сообщили, что в зону СВО прибыли более 13 тысяч наемников, из них 8,5 тысячи – из Европы. Сейчас воюет только 1,9 тысячи иностранных боевиков – остальные либо уничтожены, либо сбежали.

новости Локтевский



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