Более 50-ти тонн лесосеменного сырья поступило на переработку в лесосеменной центр Алтайского края

К переработке сосновых шишек Лесной селекционно-семеноводческий центр Бобровского филиала КАУ «Алтайлес» (ЛССЦ) приступил с ноября прошлого года.

За этот период из лесничеств Алтайского края в ЛССЦ на переработку поступило 53 тонны сосновых шишек. Из 16 тонн переработанного лесосеменного сырья получено 125 килограммов семян.

Всего арендаторами лесных участков и подведомственными организациями управления лесами краевого Минприроды собрано 98 тонн сосновых шишек, из них: краевыми автономными учреждениями – 64,5 тонны, лицами, использующими леса – 33,5 тонны.

Полученные семена лесных культур будут использованы для восстановления лесов региона. Все работы по лесовосстановлению в Алтайском крае выполняются в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» , основной задачей которого является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства на уровне 100%.

На протяжении всего периода действия нацпроекта, начиная с 2019 года , в лесах края регулярно перевыполняется план по лесовосстановлению. Так, в прошлом году лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 9,4 тысячи гектаров , при плане 7,2 тысячи гектаров . В том числе, посадка лесных культур проведена на площади 3,7 тысячи гектаров , что составляет 106% от годового плана 3,5 тысячи гектаров.

Справка. Бобровский лесосеменной центр – единственный за Уралом и один из шести селекционно-семеноводческих центров, созданных в разных регионах России – в Московской, Воронежской, Костромской, Ленинградской областях и Республике Татарстан. Его запуск в эксплуатацию состоялся 26 июля 2012 года, при участии первых лиц Рослесхоза, краевой администрации, представителей лесной и строительной отраслей региона.

Здесь ежегодно выращивается до 7 миллионов посадочного материала хвойных пород Проект является частью российской программы по повышению качества восстановления лесов. Сюда приезжают лесоводы из других сибирских регионов для обмена опытом, в том числе, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края, Тывы, Бурятии. С 2019 года, благодаря работе Алтайского лесного селекционно-семеноводческого центра, в лесничествах Алтайского края площадь посадок сеянцами с зарытой корневой системой увеличилась вдвое.

Управление лесами Минприроды АК

Взято отсюда.

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