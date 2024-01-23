Более 50 тыс. туристов посетили Алтайский край в новогодние каникулы

Большинство россиян решили не терять время зря во время новогодних каникул, а провести его с пользой

Длинные зимние каникулы после Нового года у россиян не прошли зря. В период с 30 декабря по 8 января более 50 тыс. туристов посетили Алтайский край, сообщает управление региона по туризму и курортной деятельности.

Для комфортного отдыха жители страны предпочли выбрать гостиницы, санатории и базы Барнаула, Белокурихи, Алтайского и Егорьевского районов. Высокой популярностью в каникулярный период пользовались горнолыжные курорты Белокурихи и Барнаула.

Другим популярным развлечением среди туристов стали экскурсии на озеро Лебединое в Советском районе. Более 10 тыс. человек приехали посмотреть на прекрасных птиц.

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Взято отсюда