реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Более 50 тысяч человек путешествовали по Алтайскому краю на Новый год

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Более 50 тысяч человек путешествовали по Алтайскому краю на Новый год

Мишина гора. Белокуриха горная Фото: visitaltai.info

Большой популярностью у жителей края и его гостей пользовались горнолыжные комплексы Белокурихи, Барнаула и в Тягуне, а также “Лебединый” заказник

В период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года более 50 тысяч жителей и гостей региона совершили путешествия по территории Алтайского края в туристических целях. Об этом сообщили в краевом управлении по туризму.

Больше всего людей останавливалось в гостиницах, санаториях и базах отдыха в Белокурихе и Барнауле, Алтайском и Егорьевском районах.

Большой популярностью пользовались горнолыжные комплексы, в том числе “Берлога” в Заринском районе (спортивно-туристкий кластер “Тягун”), куда приезжали не только гости региона, но и жители соседних городов и районов края.

“Основным экскурсионным магнитом стал Лебединый заказник в Советском районе, который посетили более 10 тысяч человек”, – заключили в управлении.

Ранее стало известно, что в 2024 году регион ориентировочно посетит более 2,4 млн туристов.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

22.01.2024

 Новости Алтай

На Малахова в Барнауле отключили светофор: всё из-за плановых работ

22.01.2024

 Новости Алтай

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

22.01.2024

 Новости Алтай

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Новости Алтай

Для многодетных семей в России могут ввести новые пособия. Политики рассказали, кто и на каких условиях их получит

22.01.2024

 Новости Алтай

Достаем семена: что нужно обязательно посеять на рассаду в январе — календарь для дачников

22.01.2024

 Новости Алтай

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Новости Алтай

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Новости Алтай

Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске