Мишина гора. Белокуриха горная Фото: visitaltai.info

Большой популярностью у жителей края и его гостей пользовались горнолыжные комплексы Белокурихи, Барнаула и в Тягуне, а также “Лебединый” заказник

В период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года более 50 тысяч жителей и гостей региона совершили путешествия по территории Алтайского края в туристических целях. Об этом сообщили в краевом управлении по туризму.

Больше всего людей останавливалось в гостиницах, санаториях и базах отдыха в Белокурихе и Барнауле, Алтайском и Егорьевском районах.

Большой популярностью пользовались горнолыжные комплексы, в том числе “Берлога” в Заринском районе (спортивно-туристкий кластер “Тягун”), куда приезжали не только гости региона, но и жители соседних городов и районов края.

“Основным экскурсионным магнитом стал Лебединый заказник в Советском районе, который посетили более 10 тысяч человек”, – заключили в управлении.

Ранее стало известно, что в 2024 году регион ориентировочно посетит более 2,4 млн туристов.

Взято отсюда