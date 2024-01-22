Мишина гора. Белокуриха горная Фото: visitaltai.info
Большой популярностью у жителей края и его гостей пользовались горнолыжные комплексы Белокурихи, Барнаула и в Тягуне, а также “Лебединый” заказник
В период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года более 50 тысяч жителей и гостей региона совершили путешествия по территории Алтайского края в туристических целях. Об этом сообщили в краевом управлении по туризму.
Больше всего людей останавливалось в гостиницах, санаториях и базах отдыха в Белокурихе и Барнауле, Алтайском и Егорьевском районах.
Большой популярностью пользовались горнолыжные комплексы, в том числе “Берлога” в Заринском районе (спортивно-туристкий кластер “Тягун”), куда приезжали не только гости региона, но и жители соседних городов и районов края.
“Основным экскурсионным магнитом стал Лебединый заказник в Советском районе, который посетили более 10 тысяч человек”, – заключили в управлении.
Ранее стало известно, что в 2024 году регион ориентировочно посетит более 2,4 млн туристов.
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