Более 50 тысяч ипотечных сделок заключили в Алтайском крае в 2023 году

Это хуже показателей прошлого года

В Алтайском крае в минувшем году заключили более 50 тысяч ипотечных сделок, сообщают “Вести Алтай”.

Рекордными по продаже жилья в ипотеку стали август и сентябрь 2023 года, но затем произошел резкий спад. Специалисты связывают это с повышением процентной ставки.

Отмечается, что Алтайский край стал одним из 30 пилотных регионов, участвующих в проекте “Земля для туризма”. Это значит, что в крае формируется реестр земель, потенциально подходящих для баз отдыха и курортов.

В целом никем не занятой земли в регионе сейчас около 3 тысяч гектаров, которые могут быть выданы как льготным категориям граждан, так и застройщикам.

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Взято отсюда