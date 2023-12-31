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Более 500 тысяч человек поддержали самовыдвижение Путина на выборах президента

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Более 500 тысяч человек поддержали самовыдвижение Путина на выборах президента

Владимир Путин намерен баллотироваться на должность президента страны в 2024 году не от партии, а как независимый кандидат

Александра Суворова, пресс-секретарь предвыборного штаба Путина рассказала, что по всей России собрано более 500 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщает Газета.ру.

“Сегодня в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января привозить сюда подписи начнут другие регионы”, – отметила Суворова.

По ее словам, сейчас юристы штаба начнут проверку всех необходимых документов.

До этого секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что Центризбирком РФ зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на предстоящих выборах президента.

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