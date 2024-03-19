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Более 6 км льда распилили в Алтайском крае при подготовке к паводку

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Более 6 км льда распилили в Алтайском крае при подготовке к паводку

В Алтайском крае проводится целый комплекс мероприятий по подготовке к паводку. Идет распиловка и чернение льда, вывозится снег, очищаются ливневки, отсыпаются низменные участки.

Всего в текущем году распилили более 6 км льда, вывезено в городах и районах края более 100 тысяч куб. м., очищено более 27 км ливневых стоков и свыше 20 км водоотводных каналов.

Как отметили в региональном ГУ МЧС, идет постоянный мониторинг обстановки. Для этого используются беспилотные авиасистемы, осуществляется взаимодействие со старостами населенных пунктов и работниками ЕДДС.

На сегодняшний день ситуация в крае стабильная, отмечаются случаи подтоплений талыми водами. Тем не менее спасатели призывают жителей региона своевремено расчищать стоки и канавы для движения талой воды, чтобы уберечь дома и надворные постройки от серьезных проблем.

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Взято отсюда.

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