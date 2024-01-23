Более 600 млн рублей выделят из двух бюджетов на выборы президента в Алтайском крае

Из этой суммы почти 500 млн – федеральные средства

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

На подготовку и проведение выборов президента Алтайскому краю из федерального бюджета выделили 484,5 млн рублей. Также регион в рамках софинансирования дополнительно направит 150 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

По словам Акимовой, из почти полумиллиарда рублей 80% уйдет на оплату труда членов участковых и территориальных избирательных комиссий. Часть из них – 142,4 млн рублей ЦИК выделил региону в рамках проекта “ИнформУИК”, предполагающий адресное оповещение избирателей о сроках, времени и месте голосования.

“При кажущихся очень значительных цифрах, основные расходы связаны с работой по подготовке избирательного участка с избирателем и проведением голосования”, – пояснила председатель Акимова.

Отметим, что осенью 2024 года депутаты АКЗС внесли поправки, которые предусматривают возможность региона софинансировать выборы федерального уровня, в том числе президентские. Как сообщила глава избиркома, отвечая на вопрос amic.ru, объем средств, выделенных регионом на выборы главы государства, составляет 150 млн рублей. Деньги пойдут на информирование граждан и оснащение избирательных участков.

Таким образом, общий объем средств, которые направят из федерального и краевого бюджетов на проведение выборов в Алтайском крае составит около 635 млн рублей.

Всего в единый день голосования (а если точнее, то три: 15,16, 17 марта) в Алтайском крае заработает 1701 участковая избирательная комиссия. При этом 17 из них будут функционировать в местах временного пребывания избирателей: 12 – в лечебных учреждениях Барнаула, 4 – в санаториях Белокурихи. Возможность проголосовать также будет у отбывающих наказание в следственном изоляторе №1 Барнаула. На участках будут работать 15 тысяч членов избирательных комиссий.

горняк



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