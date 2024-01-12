Пенсия. Выплаты Фото: pixabay.com

Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата после индексации на 7,5% составляет 133 рубля и 8,1 тысячи рублей соответственно

С 1 января в Алтайском крае страховые выплаты пенсионеров в беззаявительном порядке увеличили на 7,5%, сообщает пресс-служба Соцфонда региона.

Первыми повышенные страховые пенсии получили пенсионеры, которым средства переводят на карты восьмого числа каждого месяца. Им начислили январские выплаты еще перед Новым годом 27 и 28 декабря. Позже 3 января деньги начали доставлять через “Почту России” по стандартному графику.

“Страховые пенсии индексируются ежегодно. С 1 января 2024 года индексация в Алтайском крае проведена для 620 тысяч получателей страховых пенсий, из них 573 тысячи жителей края получают страховые пенсии по старости”, – рассказала начальник управления установления пенсий ОСФР по региону Ирина Неверова.

После индексации размер страховой пенсии по старости у неработающих алтайских пенсионеров в среднем вырос на 1,4 тысячи рублей до суммы в 20,6 тысячи рублей.

Напомним, что в этом году в России возраст выхода на пенсию по старости составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Для получения страховой пенсии нужно иметь не менее 15 лет стажа и 28,2 баллов пенсионного коэффициента.

Ранее барнаульцы рассказали, какую пенсию они мечтают получать. Так, по данным опроса, с апреля прошлого года пенсионные ожидания горожан выросли почти на 1 тысячу рублей.

Взято отсюда