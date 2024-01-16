реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Более 7 млн руб. взыскал суд в пользу бийских пасечников за гибель пчел

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Более 7 млн руб. взыскал суд в пользу бийских пасечников за гибель пчел

Примененный пестицид вызвал массовую гибель пчел

Бийский районный суд взыскал с ответчика в пользу жителей Бийского района за гибель пчел более 7 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Жители Бийского района обратились в суд с исками к юридическому лицу о возмещении ущерба, причиненного личному подсобному хозяйству, ссылаясь на то, что каждый из них занимается ведением личного подсобного хозяйства и имеет пасеку. Пасечники рассказали, что в результате обработки полей ответчиком химикатами у пчел начался массовый мор.

Выслушав стороны, членов комиссии администрации Бийского района, созданной в целях проверки информации по вопросу о массовой гибели пчелосемей, судом было установлено, что обработка полей пестицидами была осуществлена им с нарушением санитарных норм.

Кроме того, выяснилось, что объявление о начале обработок полей опубликовано в СМИ с нарушением срока доведения сведений до населения, в объявлении не были указаны границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, не указаны конкретные сроки проведения работ, не указан способ проведения работ, не указаны классы опасности пестицидов для человека.

“Ответчик не доказал, что примененный им пестицид, способ его применения не могли вызвать массовую гибель пчел, а обнаруженная в пчелах истцов доля пестицида не являлась смертельной либо их гибель явилась следствием иной причины”, – отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал с ответчика денежную сумму. Решение не вступило в законную силу.

погода на день , погода сейчас ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Барнаул встал в 9-балльных пробках: где не проехать и во сколько это закончится

16.01.2024

 Новости Алтай

Речной вокзал и Борзовая заимка. Где в Барнауле можно искупаться в купели на крещение 2024 — список

16.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле вновь открыли проезд по площади Сахарова — там убрали ледовый городок

16.01.2024

 Новости Алтай

В Белокурихе двоих людей спасли из пожара. Обошлось без пострадавших

16.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульца, убившего свою жену, будут судить в закрытом режиме — дело вновь пересматривают

16.01.2024

 Новости Алтай

В алтайском селе при пожаре погибли двое детей: всё, что известно

16.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульский маньяк признался в новом убийстве. Про него сняли очередной документальный фильм

16.01.2024

 Новости Алтай

От Знаменского монастыря до Речного вокзала. Как в Барнауле пройдет крестный ход

16.01.2024

 Новости Алтай

Чуйский тракт трижды перекроют для проезда военных колонн. Дата и время закрытия трассы

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске