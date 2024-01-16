Более 7 млн руб. взыскал суд в пользу бийских пасечников за гибель пчел

Примененный пестицид вызвал массовую гибель пчел

Бийский районный суд взыскал с ответчика в пользу жителей Бийского района за гибель пчел более 7 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Жители Бийского района обратились в суд с исками к юридическому лицу о возмещении ущерба, причиненного личному подсобному хозяйству, ссылаясь на то, что каждый из них занимается ведением личного подсобного хозяйства и имеет пасеку. Пасечники рассказали, что в результате обработки полей ответчиком химикатами у пчел начался массовый мор.

Выслушав стороны, членов комиссии администрации Бийского района, созданной в целях проверки информации по вопросу о массовой гибели пчелосемей, судом было установлено, что обработка полей пестицидами была осуществлена им с нарушением санитарных норм.

Кроме того, выяснилось, что объявление о начале обработок полей опубликовано в СМИ с нарушением срока доведения сведений до населения, в объявлении не были указаны границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, не указаны конкретные сроки проведения работ, не указан способ проведения работ, не указаны классы опасности пестицидов для человека.

“Ответчик не доказал, что примененный им пестицид, способ его применения не могли вызвать массовую гибель пчел, а обнаруженная в пчелах истцов доля пестицида не являлась смертельной либо их гибель явилась следствием иной причины”, – отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал с ответчика денежную сумму. Решение не вступило в законную силу.

погода на день , погода сейчас ,

Взято отсюда