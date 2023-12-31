Владимир Путин в новогоднем обращении в 2021 году Фото: kremlin.ru

Обращение будут транслировать в полночь во всех регионах РФ, включая новые территории — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области

За несколько минут до полуночи 31 декабря президент России Владимир Путин по традиции обратится с новогодним обращением к россиянам.

Как правило, президент говорит о незыблемости российских ценностей и народного единства, вспоминает о наиболее важных событиях года, отмечают “Известия”. Заканчивается обращение боем курантов на Спасской башне Кремля и государственным гимном.

О чем конкретно будет речь главы государства в 2023 году его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорить не стал. Он отметил, что главным в этом сообщении будет “Новый год”. Ранее Песков уже отвечал журналистам, что анонса с форматом и содержанием новогоднего обращения президента в этом году не будет, как и в прежние, пишет РИА Новости.

Не раскрыл он даже место, откуда Путин собирается обратиться к соотечественникам. Год назад место новогоднего обращения лидера страны впервые за много лет изменилось. Владимир Путин обратился к россиянам, находясь в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в окружении военнослужащих и участников спецоперации.

В том обращении президент назвал 2022-ой годом “поистине поворотных, судьбоносных событий”, которые стали тем рубежом, что закладывает основу будущего и истинной независимости. В 2021 году главной темой обращения была пандемия коронавируса.

Телеобращение президента в эту новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян, 16% смотреть его не будут, следует из результатов опроса ФОМ. Более половины респондентов считают важным то, что скажет Путин. Отметим, что поквартирный опрос проведился 22-24 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тысяч респондентов.

Взято отсюда