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Более 700 жителей Алтайского края за неделю получили травмы из-за гололеда

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Более 700 жителей Алтайского края за неделю получили травмы из-за гололеда

Гололед Фото: "Толк"

За последние дни в крае выросло количество пострадавших из-за гололеда. В минздраве напоминают, что лучшая профилактика травм – это осторожность

Жители Алтайского края получили более 7,5 тысячи травм из-за гололеда с начала зимы, заявили в региональном минздраве.

За прошлую неделю в травмпунктах края оказали помощь 750 пациентам, пострадавшим из-за гололеда, еще 64 человека были госпитализированы.

“Помните, что лучшая профилактика травм – это осторожность и здравый смысл! Не забывайте о своей безопасности и не рискуйте на гололеде. Если травмы избежать не удалось, необходимо обратиться к врачу”, – напоминают в ведомстве.

Пешеходам рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, можно использовать шипованные насадки – ледоходы. Передвигаться следует медленно, избегая наклонных поверхностей, при этом не держать руки в карманах, так как они помогут сохранить равновесие при падении.

Пожилым людям рекомендуется брать с собой трость или другой предмет для дополнительной опоры. Также важно избегать употребления алкоголя на улице, так как он снижает чувствительность к боли и способствует нарушению координации движений.

Ранее на фоне непогоды “Автодорстрой” перешел на круглосуточный режим работы. В первую очередь проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров.

Взято отсюда

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