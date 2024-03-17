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Более 711 тысяч избирателей Алтайского края отдали свои голоса на выборах

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Более 711 тысяч избирателей Алтайского края отдали свои голоса на выборах

Выборы. Голосование Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Лидерское место по явке избирателей занимает на данный момент Алейский район. Там проголосовало 75,6% от всех внесенных в списки

По состоянию на 15.00 17 марта в Алтайском крае проголосовали чуть более 711 тысяч избирателей, сообщила региональная избирательная комиссия.

Явка составила 48,13% от числа избирателей, внесенных в списки. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования.

В тройку лидеров по числу проголосовавших входят Алейский район – 75,6%, ЗАТО Сибирский – 75,4% и Кулундинский район – 72,9%.

65% и более явка отмечается в девяти районах и округах — Тюменцевский, Родинский, Кытмановский, Суетский, Краснощековский, Заринский, Петропавловский, Рубцовский и Завьяловский районы.

Сегодня последний день голосования на выборах президента России. Избирательные участки будут работать до 20.00.

Взято отсюда

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