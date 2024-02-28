Масштабное событие проводят с 1947 года, и на этот раз Россия становится принимающей стороной. Она берёт на себя культурное шефство над гостями из четыре стран – Шри-Ланки, Венгрии, Малави и Бурунди

Больше 80 жителей края отправились в федеральную территорию “Сириус” для участия во Всемирном фестивале молодёжи. Всего из разных государств приедет больше 20 тысяч человек: студенты, молодые ученые, добровольцы, спортсмены и медийщики.

Алтайская делегация готовилась к мероприятию заранее.

“Сейчас в период до фестиваля мы проходим подготовку. Нас обучают, нам рассказывают, как воздействовать на участников, как с ними коммуницировать. Как правильно доносить ценности, доносить смыслы данного фестиваля. Какие активности мы можем предлагать ребятам”, – говорит амбассадор Всемирного фестиваля молодёжи в Алтайском крае Ирина Сажина.

На фестивале ребят ждут встречи с известными людьми из разных сфер – от артистов до бизнесменов. Но остаётся в секрете, что именно будет происходить. Однако, ясно, что задача ребят после возвращения –делиться с земляками опытом общения с иностранной молодёжью. На торжественные проводы делегации приехали участники фестиваля прошлых лет.

“Мы были воспитаны советской школой…Патриотизм – это слово для нас не просто слово, а это смысл нашей жизни. Я так полагаю, что сегодня в составе делегации – лучшие молодые представители Алтайского края. Это будущее Алтайского края и будущее России”, – отмечает участница фестиваля молодежи в Москве (1985 год) Нина Санникова.

“Мягкой силой” фестиваль считают и присутствовавшие на отправке делегации представители власти.

“Вам предстоит провести большую работу на встрече с нашей молодёжью и рассказать и показать всё, что происходило в городе Сочи. Ну а в городе Сочи вы должны показать всему мировому сообществу, что Россия – это миролюбивая страна”, – добавляет председатель АКЗС Александр Романенко.

Особенность этого фестиваля – его программа: кроме рядовых мероприятий, она включает большой форум национальных кухонь мира. Особое значение имеет и формат культурного шефства.

“Взаимодействовать, я прошу вас, особенно важно, с теми, над кем мы будем вести культурное шефство. Это ребята из четырёх стран – Шри-Ланка, Венгрия, Бурунди и Малави. Международное взаимодействие в молодёжной сфере, в молодёжной среде, которая вне различных политических взглядов, а за то, чтобы строить общее будущее на нашей планете. Я уверена, что такое взаимодействие обогатит вас новыми идеями”, – сказала, обращаясь к участникам делегации, начальник управления молодёжной политики Алтайского края Екатерина Четошникова.

Город Сириус находится в Сочи, часть ребят уже приехала на курорт.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта. О его самых интересных моментах участники обещают регулярно рассказывать в социальных сетях.

Взято отсюда