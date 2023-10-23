23.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Фура слетела в кювет и перевернулась на трассе в Алтайском крае
Новости Алтай
Футболисты барнаульского “Динамо” проиграли в Новотроицке
Новости Алтай
Такой день. Штормовое предупреждение на Алтае и нападение собак в Барнауле
Новости Алтай
Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 23 октября
Новости Алтай
Руль на Китай. Что происходит на авторынке России и есть ли спрос на новые машины?
Новости Алтай
Пора действовать. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 октября

Коллекция категорий

Бизнес221 Новости
Здоровье494 Новости
Новости Алтай2304 Новости
Новости Горняк238 Новости
Образование251 Новости
Общество496 Новости
Объявления82 Новости
Политика472 Новости
Спорт272 Новости
Платим за интересные новости!

Более 800 млн рублей направят на реконструкцию детских театров в регионах

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Финансирование позволит увеличить количество мест для зрителей и туристическую привлекательность регионов

Фото: pxhere.com

Более 800 млн рублей направят на реконструкцию детских театров в регионах России. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Всего на проведение капитальных ремонтов в театрах юного зрителя и театрах кукол выделят 836,5 млн рублей. Деньги будут поступать в 2023 и 2024 годах. Среди субъектов, которые войдут в программу, есть и сибирские.

По расчетам правительства, ремонт зданий детских театров и увеличение в них количества мест положительно повлияют на туристическую привлекательность регионов.   

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости