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Более 81 тыс. исследований выполнили в 2023 году в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики АККЦОМДа

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Более 81 тыс. исследований выполнили в 2023 году в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики АККЦОМДа

В 2023 году в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства было выполнено 81 120 исследований, большую часть из которых составляют ультразвуковые (64 508). Кабинеты отделения распределены по всему центру – они находятся в центральном корпусе, консультативно-диагностическом центре (по 6 кабинетов), в перинатальном центре и инфекционном корпусе (по 2 кабинета). В отделении работает 19 врачей, 7 медсестер, 3 администратора и 4 сотрудника – младший медперсонал. В структуре исследований доля стационара составила более половины – почти 49,5 тысяч, доля консультативно-диагностического центра – примерно 28 тысяч. Уровень первичных исследований составляет 91-93%. Наиболее часто проводимые ультразвуковые исследования – УЗИ почек и органов мочевыделительной системы (19,5 тысяч) и УЗИ органов брюшной полости (12,9 тысяч). Наиболее часто проводимые функциональные исследования – ЭКГ (12,5 тысяч). «В прошлом году в практику отделения были внедрены несколько методик – допплерография мочеточниковых выбросов с целью выявления пузырно-мочеточникового рефлюкса, двумерная эластография сдвиговой волной. Наши врачи постоянно совершенствуют свои знания и навыки, в планах на этот год – освоить спекл-трекинг эхокардиографию, определение продольной деформации левого желудочка, совершенствование эластографии печени, селезенки», – рассказал главный врач АККЦОМД Константин Смирнов.

Взято отсюда.

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