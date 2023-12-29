Армия. Военный. Солдат Фото: pixabay.com

Почти треть из получивших отсрочку россиян являются сотрудниками сферы IT. Их число составляет чуть более 256 тысяч человек

В России более 830 тысяч человек получили право на отсрочку от частичной мобилизации. Такими гражданами стали сотрудники сферы IT, банковской системы и работники из других отраслей, сообщает РБК.

Помимо айтишников, чье количество составило почти треть от общего количества, отсрочки получили работники банковской системы (170 тысяч человек), энергетических компаний (103,1 тысяч), сельского хозяйства (54,5 тысяч), средств массовой информации (43,7 тысячи), а из других сфер – 206,9 тысячи.

Ранее сообщалось, что Минобороны раскрыло точное число мобилизованных россиян. Так, в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований.

Взято отсюда