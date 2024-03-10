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Более трех миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по прописке

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Столько человек воспользовались сервисом “Мобильный избиратель”

Более трех миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по прописке

Человек, опускающий бюллетень в урну / Фото: pxhere.com

Более трех миллионов россиян воспользовались сервисом “Мобильный избиратель”, чтобы проголосовать на президентских выборах не по месту прописки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минцифры.

“Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать заявление на “Госуслугах”, – сказано в сообщении.

Заявления принимаются до 23:59 по московскому времени 11 марта.

Еще один способ проголосовать не по месту прописки – платформа электронного голосования. Срок подачи заявления для участия в такой форме голосования тот же.

Напомним, что на пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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