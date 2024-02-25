Более трех тысяч алтайских военнослужащих вернулись домой из зоны СВО

В регионе для госпиталя закупят новое медицинское оборудование

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края в интервью рассказал, что более трех тысяч участников СВО вернулись домой, сообщает правительство региона.

Из них более двух тысяч обратились в координационный центр, работающий при госпитале. Всем им оказана консультационная или медицинская поддержка и помощь. Кроме того, более 800 военнослужащих прошли лечение или находятся сейчас в госпитале, проходят курс реабилитации.

Глава региона отметил, что по поручению президента Владимира Путина была принята специальная федеральная программа по оптимальной для восстановления здоровья медицинской реабилитации.

“Алтайский край тоже вошел в эту программу. Примерно на 30 млн руб. в этом году будет закуплено оборудование для госпиталя, которое поможет лечению, восстановлению, реабилитации и выздоровлению наших бойцов. Поэтому нашему госпиталю будет уделено большое внимание”, – отметил Томенко.

До конца года в регионе будут приобретены несколько современных медицинских комплексов для восстановления двигательной активности у пациентов. Отметим, что в 2023 году часть такого оборудования было приобретено на средства краевого бюджета – 6,9 млн руб.

Томенко подчеркнул, что большую поддержку участникам СВО оказывают специалисты разных органов власти, представители общественности, многие граждане.

“Это и работа органов социальной защиты, органов местного самоуправления, общественных организаций, которые работают на добровольческой, волонтерской основе. Всё это помогает нашим бойцам”, – отметил губернатор края.

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Взято отсюда