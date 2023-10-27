Более восьми километров трассы Алейск – Чарышское отремонтировали в рамках нацпроекта

Работы проводились в Усть-Калманском районе









Ремонт дороги в Усть-Калманском районе

Более восьми километров трассы Алейск – Чарышское отремонтировали в Усть-Калманском районе в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. На благоустройство участка потратили около 200 миллионов рублей.

Как сообщает Министерство транспорта региона, отремонтировали отрезок методом холодного ресайклинга. Это подразумевает фрезерование старого покрытия, устройство основания из щебня с добавлением цемента, что позволяет увеличить срок службы дорожного полотна. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке нанесли разметку, заменили знаки и металлическое барьерное ограждение.

По данным ведомства, ремонтировали дорогу около 50 человек.

В настоящее время также работники приводят в нормативное состояние трехкилометровый участок в Чарышском районе. Работы завершены на 95%.

“Обновление трассы очень важно для гостей и жителей Алтайского края, она входит в опорную сеть региона, также по ней осуществляется туристический маршрут к природным достопримечательностям Чарышского района”, – пояснили в Министерстве транспорта Алтайского края.

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