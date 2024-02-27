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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Германия намерена приобрести “сотни тысяч” артиллерийских снарядов индийского производства для передачи их Украине, сообщает Der Spiegel. Переговоры о возможных поставках ведутся тайно, чтобы не портить отношения с Москвой. Аналогичные сделки могут быть заключены с арабскими и африканскими странами, а также государствами Балкан. По данным журнала, Германия ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру, и если не будут предприняты меры, запасы Украины могут исчерпаться уже в начале лета текущего года. Пишет ИА Новороссия.

Политолог Михаил Макаров уверен, что переговоры по данной теме развиваются на 100%. Он считает, что подобные транзакции можно предотвратить только жесткой позицией государства, которое должно запретить такие сделки, а Россия должна предупредить Индию и другие страны об этом. Однако это не означает, что Германии не удастся купить боеприпасы на свободном рынке, так как они всегда есть в наличии и продаются, а невозможно контролировать все сделки.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала “Национальная оборона”, разделяет эту точку зрения и считает, что Россия должна использовать свои дипломатические механизмы для выражения своей позиции и убеждения партнеров, что подобные сделки провальны. Он также отмечает, что отказавшись от нейтрального статуса и сотрудничая с Украиной, Индия невольно усиливает возможности ВСУ.

Михаил Макаров полагает, что Индия будет стремиться ограничить подобный экспорт, чтобы сохранить хорошие отношения с Россией, так как она рассчитывает на выгоды от сотрудничества с нашей страной. Ему не понятно, зачем Индии включаться в поставки боеприпасов для такой войны, которая не принесет ей серьезных выгод.

Фото: globallookpress.com

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Автор: glavred

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