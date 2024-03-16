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Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

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Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Срок ожидания в очереди на подачу документов “будет как у других стран Шенгенского пространства”, отметили в посольстве Болгарии

Болгария впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы с 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики в Москве.

“Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге” – отметили в диппредставительстве.

Представители посольства уточнили, что продолжительность ожидания в очереди на подачу документов “будет как у других стран Шенгенского пространства”.

В дипведомстве отметили, что туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 краткосрочными национальными визами типа C – со сроком пребывания в стране до 90 дней – “только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра”. При этом полученные до этой же даты долговременные визы типа D – с разрешением на пребывание на территории республики более 90 дней – дают возможность туристам кратковременно посещать другие страны Шенгенского пространства.

Ранее стало известно, что совет ЕС 31 декабря 2023 года принял решение о введении “частичного Шенгена” по отношению к Болгарии. В результате, с 31 марта этого года для граждан Болгарии будут отменены проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС, но останутся проверки на сухопутных границах.

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