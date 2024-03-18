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Больного туберкулезом жителя Славгорода отправили на принудительное лечение

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Больного туберкулезом жителя Славгорода отправили на принудительное лечение

Под контролем судебных приставов Алтайского края мужчина с открытой формой туберкулеза, умышленно уклоняющийся от лечения и представляющий угрозу здоровью окружающих, доставлен в специализированное учреждение.

Суд вынес решение о принудительной госпитализации 35-летнего местного жителя в противотуберкулезный диспансер для лечения в стационарных условиях.

Исполнительный документ о принудительной госпитализации больного поступил в отделение судебных приставов г. Славгорода, Бурлинского и Немецкого национального районов Главного управления ФССП России по Алтайскому краю.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав совершил выход по адресу проживания гражданина.

Мужчину ознакомили с судебным решением и разъяснили о необходимости его немедленного исполнения.

Осознав, что лечение опасного заболевания не терпит отлагательств и что он подвергают риску окружающих людей, гражданин госпитализировался в Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер под контролем судебного пристава-исполнителя.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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