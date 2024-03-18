Больного туберкулезом жителя Славгорода отправили на принудительное лечение

Под контролем судебных приставов Алтайского края мужчина с открытой формой туберкулеза, умышленно уклоняющийся от лечения и представляющий угрозу здоровью окружающих, доставлен в специализированное учреждение.
Суд вынес решение о принудительной госпитализации 35-летнего местного жителя в противотуберкулезный диспансер для лечения в стационарных условиях.
Исполнительный документ о принудительной госпитализации больного поступил в отделение судебных приставов г. Славгорода, Бурлинского и Немецкого национального районов Главного управления ФССП России по Алтайскому краю.
После возбуждения исполнительного производства судебный пристав совершил выход по адресу проживания гражданина.
Мужчину ознакомили с судебным решением и разъяснили о необходимости его немедленного исполнения.
Осознав, что лечение опасного заболевания не терпит отлагательств и что он подвергают риску окружающих людей, гражданин госпитализировался в Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер под контролем судебного пристава-исполнителя.
Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю
Взято отсюда.
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