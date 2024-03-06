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Больше 1,3 млрд рублей выложили жители Алтайского края за нарушение ПДД

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Большую часть нарушений зафиксировали видеокамеры

Больше 1,3 млрд рублей выложили жители Алтайского края за нарушение ПДД

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Жители Алтайского края в 2023 году заплатили за нарушение ПДД больше 1,3 млрд рублей. Об этом сообщают “Вести Алтай”.

Как сказано в данных региональной ГИБДД, большую часть нарушений фиксировали видеокамеры. Речь идет о 1,5 миллиона нарушений на общую сумму, превышающую отметку 990 млн рублей. 

Чаще всего штрафы люди платили за превышение скорости, особенно в летний период. В городах часто нарушали на пешеходных переходах и перекрестках, а также проезжали на красный или пересекали стоп-линию.

Ежегодно количество постановлений о вынесении штрафов за нарушение дорожных правил увеличивается примерно на треть. В ведомстве связали это с тем, что камер становится больше. 

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