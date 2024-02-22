Больше 10 млрд рублей взыскали с должников на Алтае

А также приставы рассказали, сколько еще человек находятся у них на «карандаше»

Часто должники пытаются спрятать имущество, но приставы и его находят

В Главном управлении федеральной службы судебных приставов России по Алтайскому краю подвели итоги работы в 2023 году. В ведомстве рассказали о том, сколько долгов было взыскано и сколько еще осталось в работе.

Согласно официальным данным в 2023 году в работе у алтайских приставов находились 1,8 млн исполнительных производств. Больше одного миллиона были прекращены. Остальные остаются на исполнении, либо требования по ним выполнены частично.

Всего за 12 месяцев с должников взыскали больше 10,3 млрд рублей. А в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислили свыше двух миллиардов рублей.

Как и прежде, одной из главных задач службы судебных приставов было и остается взыскание долгов по алиментам. Причем в сравнении с 2022 годом сумма, которую удалось стребовать с родителей в пользу детей существенно выросла – почти на 400 миллионов рублей (с 798 млн рублей до 1 млрд 197 млн рублей). В настоящее время продолжается работа еще по 15,9 тысячам исполнительных производств.

– Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуется права детей на получение алиментов, составил 90,8%, – пояснили в ведомстве.

В работе с данной категорией используют всевозможные законные и доступные методы. Это и профилактика, и всевозможные проекты («Родители навсегда» и т.п.), и даже элементарные беседы с должниками. К примеру, довольно эффективно себя зарекомендовали медиаторы. За прошедший год они провели больше 300 консультаций.

– Полностью или частично разрешены конфликты в 20 парах. В результате повысился уровень добровольного исполнения решений суда, в связи с чем ряд производств был успешно прекращен, – добавляют в ГУ ФССП.

Еще один значительный плюс этого метода – сумма, взысканная в пользу детей по решениям суда, увеличилась, а это в свою очередь, несомненно, сказывается на качестве и уровне жизни этих детей.

Для того чтобы гасить алименты, официальную работу смогли найти 248 должников. Но далеко не все отцы готовы взяться за ум, когда им «светит» какое-либо наказание. Таких индивидуумов впоследствии их ждет административное преследование или даже уголовное.

Но есть и другие методы воздействия на должников и это касается не только алиментов, а ситуации в целом. К примеру, жители края, получившие отказ в выезде за границу, погасили больше 700 млн рублей.

– Должники, в отношении которых применялась мера по временному ограничению в специальных правах, погасили задолженность на сумму более 121 млн рублей. Из них более 115 млн составили алиментные платежи, – рассказали в службе судебных приставов.

В качестве наказания за коррупцию через суд было взыскано больше 31 миллиона рублей. А по актам о возмещении ущерба от совершенных преступлений получено свыше 203 млн рублей, что почти на 9% больше, чем годом ранее.

Еще один путь, которым идут приставы в работе с должниками – это розыск имущества, которое можно отправить на реализацию и тем самым снизить на них долговую нагрузку.

– В рамках розыскных мероприятий в прошедшем году установлено местонахождение более двух тысяч должников. Разыскано 172 автотранспортных средства должников, в том числе 11 принадлежавших должникам по алиментам, – добавили в ведомстве.

Арестовано имущество было на более, чем 10,5 тысячам исполнительных производств. С торгов реализовали автомобилей, квартир и других ценностей на 200 млн рублей и даже больше. А свыше шести тысяч человек решили добровольно погасить долги после того, как над ними возникла угроза потери имущества.

Взято отсюда

22.02.2024